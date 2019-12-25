Huawei может отказаться от Android уже в сентябре

Однако, никакой официальной информации на данный счет нет, поэтому многие относятся к этим данным с долей скептицизма.

Компания Huawei собирается выпустить новую версию фирменной оболочки EMUI 11 одновременно со второй версией собственной операционной системы – HongMengOS 2.0 или HarmonyOS 2.0. новую ОС смартфоны могут получить уже совсем скоро. Подробности появились на китайском форуме официального сообщества Huawei, где давалась давалась расшифровка выступления доктора Ван Ченглу (Wang Chenglu), президента потребительского подразделения программного обеспечения Huawei.

Компания, по данным источника, представит EMUI 11 и HarmonyOS 2.0 уже в сентябре этого года. При этом компания уже может начать отказываться от Android. Также есть информация, что EMUI 11 будет "основана на HarmonyOS".

Однако, никакой официальной информации на данный счет нет, поэтому многие относятся к этим данным с долей скептицизма.

HarmonyOS 2.0 или HongMengOS 2.0 должна стать доступна смартфонов, умных часов и браслетов, автомобильных систем и компьютеров. В сентябре помимо Huawei Mate 40 будут представлены умные часы Huawei Mate Watch на основе Harmony OS 2.0.

Ранее Huawei привезла в Россию смартфон стоимостью 100 тысяч рублей.

Фото: pixabay