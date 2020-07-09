Huawei привезла в Россию смарфтон стоимостью 100 тысяч рублей

Российская цена флагмана оказалась ниже, чем европейская.

Huawei привезла в Россию флагман P40 Pro+. Его стоимость составляет 100 тысяч рублей.

У смартфона довольно продвинутая камера, которая включает в себя пять объективов. Один из модулей имеет разрешение 50 Мп, также есть широкоформатный кинообъектив на 40 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Диагональ экрана составляет 6,58 дюйма, разрешение — 2640 × 1200 пикселей. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Смартфон работает на процессоре Kirin 990 5G, оснащён аккумулятором ёмкостью 4200 мАч.

В России предзаказ на данный смартфон начинается с 13 июля. За 8 ГБ + 512 ГБ памяти придется заплатить 99 999 рублей. Российская цена флагмана оказалась ниже, чем европейская — 1399 евро (примерно 112 тысяч рублей по текущему курсу).

Осенью Huawei представит альтернативу Android.

Видео: YouTube/ Argus World