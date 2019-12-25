Осенью Huawei представит альтернативу Android

При этом китайская операционная система подойдет для всех смартфонов, планшетов, умных часов и даже Smart TV.

Компания Huawei готовит свой заменитель популярной операционной системы Android для мобильных гаджетов. Речь идет о второй версии HarmonyOS, которую могут вывести на рынок уже этой осенью. Информацию опубликовал инсайдер под ником RODENT950.

При этом китайская операционная система подойдет для всех смартфонов, планшетов, умных часов и даже Smart TV.

Данную ОС также можно установить на ноутбуки, относящиеся к линейке продукции Mate. Инсайдер сообщает, что программное обеспечение сначала покажут на смарт-часах.

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