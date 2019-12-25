Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020

Компания наплевала на санкции США.

Совсем недавно судьба китайских процессоров HiSilicon Kirin (5 и 7 нм) висела на волоске. Из-за санкций США провалилась сделка на поставку этих изделий, оцениваемая в 700 миллионов долларов. После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки.

Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020. Об этом заявили представители компании. TSMC намерена поставлять процессоры данной модели заказчикам, которые готовы принять их.

Kirin 1020 создан на основе 5-нанометровой технологии.

Фото: Huawei