США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Накануне власти страны объявили о новых ограничениях против китайской компании.

США могут запретить TSMC поставлять микрочипы для китайской компании Huawei. Дело в том, что в при их создании используется американская технология.

Как пишет Reuters, бюро промышленности и безопасности министерства торговли США объявило 15 мая объявило о введении новых ограничений на передачу технологий китайской компании. Все поставщики, которые используют в работе технологии Америки, должны получить разрешение на передачу. Заместитель госсекретаря США Кит Крак сказал, что никаких гарантий на положительный ответ у TSMC нет.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei. В случае отказа в лицензии, китайская компания может столкнуться с серьезными трудностями. При этом пострадать от таких мер США могут и их компании — Apple и Qualcomm.

Видео: YouTube / BBC Click