Вице-губернатор Повелий: у "Невского экологического оператора" возникли проблемы с логистикой

Проблему объяснили тем, что многих районах сменились компании-перевозчики по вывозу твердых коммунальных отходов.

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, который отвечает за ЖКХ, прокомментировал ситуацию с вывозом мусора. По его словам, в первые дни ового года у "Невского экологического оператора" действительно возникли трудности в работе, связанные с логистикой.

Повелий отметил, что во многих районах сменились компании-перевозчики по вывозу твердых коммунальных отходов. Это привело к временным задержкам в вывозе мусора по ряду адресов. В качестве примера он привел Адмиралтейский район. По словам чиновника, там согласовали все графики по вывозу мусора, разбили территорию на сектора. Также временные задержки отмечались в Калининском районе. Сейчас дворы должны быть уже освобождены от скопившегося мусора.

Напомним, по результатам проверок возбудили 19 административных дел. Региональный оператор объяснил, с чем связана проблема с вывозом мусора.

Фото: Piter.TV