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НЭО выплатит штраф за несвоевременный вывоз отходов
Сегодня, 13:20
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НЭО выплатит штраф за несвоевременный вывоз отходов

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По результатам проверок возбудили 19 административных дел, общая сумма штрафов нарушителей составила более двух миллионов рублей. 

В понедельник, 3 января, Государственная жилищная инспекция Петербурга за два дня 2022 года выявила нарушения уборки по 89 адресам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Так, количество нарушений составляет 22% от общего числа проверенных дворов. Основные нарушения - несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, а также непринятие мер по устранению наледи с кровель домов.

По результатам проверок возбудили 19 административных дел, общая сумма штрафов нарушителей составила более двух миллионов рублей. 

Невский экологический оператор, который несет ответственность за вывоз мусора с 1 января 2022 года, привлечен к административной ответственности за нарушение графика вывоза отходов. Добавим, что проверки содержания жилищного фонда будут проходить в течение всех выходных дней.

Ранее в "Невском экологическом операторе" объяснили, почему в Петербурге 1 января были переполнены все мусорные баки. В некоторых дворах доступ к контейнерной площадке оказался закрыт.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мусор, невский экологический оператор, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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