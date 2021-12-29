НЭО выплатит штраф за несвоевременный вывоз отходов

По результатам проверок возбудили 19 административных дел, общая сумма штрафов нарушителей составила более двух миллионов рублей.

В понедельник, 3 января, Государственная жилищная инспекция Петербурга за два дня 2022 года выявила нарушения уборки по 89 адресам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, количество нарушений составляет 22% от общего числа проверенных дворов. Основные нарушения - несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, а также непринятие мер по устранению наледи с кровель домов.

По результатам проверок возбудили 19 административных дел, общая сумма штрафов нарушителей составила более двух миллионов рублей.

Невский экологический оператор, который несет ответственность за вывоз мусора с 1 января 2022 года, привлечен к административной ответственности за нарушение графика вывоза отходов. Добавим, что проверки содержания жилищного фонда будут проходить в течение всех выходных дней.

Ранее в "Невском экологическом операторе" объяснили, почему в Петербурге 1 января были переполнены все мусорные баки. В некоторых дворах доступ к контейнерной площадке оказался закрыт.

Фото: Piter.tv