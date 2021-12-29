В "Невском экологическом операторе" объяснили, почему в Петербурге 1 января были переполнены все мусорные баки

В некоторых дворах доступ к контейнерной площадке оказался закрыт.

В пресс-службе "Невского экологического оператора", который с 1 января отвечает за вывоз мусора, объяснили скопление отходов на мусорных площадках. Накануне на них обратили внимание жители Петербурга.

В 500 случаях к отходонакопителям было не подъехать, сообщили в компании. Дело в неправильной парковке. К тому же, многие граждане предпочитают 1 января оставаться дома.

Начало работы НЭО в Санкт-Петербурге осложнилось еще и тем, что предыдущие перевозчики недобросовестно подошли к исполнению своих обязанностей в последние дни 2021 года. Невский экологический оператор.

Также проблемой стали закрытые контейнерные площадки и закрытые двери во дворы, где стоят баки.

Некоторые перевозчики закончили свою работу еще 27 декабря, хотя должны были работать до конца года. Это привело к скоплению мусора. "НЭО" пришлось начать свою работу с пятикратной нагрузкой. Традиционно объем отходов, образующийся в первые дни нового года, в 2 раза превышает средние показатели.

При этом важно понимать, что мусоровоз не может приехать по звонку, у него есть маршрут и в следующий раз он будет в этом месте только на следующий день, что сильно усложняет возможность своевременного вывоза.

Всего за первые сутки региональный оператор вывез 35 580 кубометров отходов. На линию вышло более 380 мусоровозов.

Компания принимает жалобы по телефону 8 (812) 303 – 80-90.

Фото: Piter.TV