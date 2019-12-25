От неубиваемого вездехода до модного внедорожника: в Валенсии предлагают купить "Ниву" со спортивным пакетом, кожаным рулем и системой Apple CarPlay

Этот автомобиль стремительно набирает популярность в Старом Свете.

При словах "Лада Нива" мгновенно возникает ассоциация с надежным вседорожником, способным преодолеть любые препятствия: будь то глубокие овраги, топкие болота или снежные заносы. Представьте теперь, что этот известный советский внедорожник предстал перед вами в совершенно ином свете — с современным проекционным дисплеем, функцией подогрева кресел, поддержкой Apple CarPlay и полностью цифровой приборной панелью, уверенно припаркованный посреди живописной Валенсии в Испании. Именно такую картину демонстрирует покупателям Европы серьезная модернизация культового советского внедорожника — специально доработанный вариант Lada Niva Urban. Этот автомобиль стремительно набирает популярность в Старом Свете, вызывая неподдельный восторг как у испанцев старшего поколения, ностальгирующих по временам социализма, так и у молодого поколения любителей оригинального дизайна и непростой функциональности, рассказывает портал 110km.ru.

Кто мог представить себе десять лет назад, что простая советская "Нива" превратится в стильный европейский тренд? Ведь долгие годы за пределами СНГ она воспринималась как своеобразный символ ушедшей эпохи СССР, забавный музейный экспонат на колесах. Но времена поменялись, и вместе с ними изменилось отношение европейских потребителей к этому автомобилю.

Особенно сильно подобные настроения проявляются в Западной Европе, где многие водители начинают искать альтернативу стандартным кроссоверным формам. Им хочется приобрести нечто простое, надежное и практичное, но при этом обладающее ярким характером. Этим требованиям идеально соответствует обновленная Нива — простой, грубый и искренний автомобиль, ставший настоящей находкой для поклонников аутентичности и долговечности.

Технические характеристики Нивы остаются довольно скромными: мотор объемом 1,7 литра выдает всего 83 лошадиные силы, коробка передач механическая, а полный привод обеспечивает отличную проходимость. Но главное достоинство модели вовсе не в мощности мотора, а в её феноменальной надежности и универсальности. А вот современное оборудование поражает воображение: комфорт посадки обеспечивают кресла с электрическими регулировками и подогревом, мультимедийная система интегрирует смартфон владельца посредством Apple CarPlay и Android Auto, на лобовом стекле отображается проекция скорости и навигационные подсказки, а доступ в салон осуществляется бесконтактно, нажатием кнопки.

Подобный набор функций сопоставим с оснащением современных бюджетных седанов. Такое впечатление, словно дедушка в старой телогрейке внезапно заговорил на трех языках и научился управлять смартфоном с технологией распознавания лица.

Модернизация затронула и безопасность автомобиля. Здесь появились современные системы: антиблокировочная тормозная система ABS, сигнализация и штатный иммобилайзер, камеры заднего обзора, датчик парковки, а также интеллектуальная система контроля тягового усилия. Дополнительно предусмотрены датчики освещения и дождя, а фирменные дневные ходовые огни выполнены в современном стиле светодиодов, делая автомобиль хорошо видимым даже в условиях плохой видимости.

Внешне новый облик Нивы изменился радикально: современный дизайн кузова, спортивные элементы подвески и массивные колеса делают её визуально мощнее и современнее предшественника. Продажа одной из таких моделей 2017 года выпуска с пробегом 108 тысяч км оценивается владельцем в 16,5 тысяч евро (примерно 1,5 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, аналогичная новая Lada Niva Sport с более мощным двигателем (122 л.с.) обойдется российским покупателям минимум в 1,7 миллиона рублей, но оснащение последней заметно беднее.

Фото: Autoscout