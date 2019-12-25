Транспорт будущего: дороги будут "умными", а бензин — редкостью

К середине XXI века электрокары почти полностью вытеснят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Через 10-15 лет привычный транспорт изменится до неузнаваемости. Как отметили эксперты портала 110km.ru, уже сегодня растёт число электромобилей, появляются автопилоты и "умные" светофоры. Но это только начало глобальной перестройки.

Будущие дороги станут "разговаривать" с автомобилями. В покрытия встроят датчики, которые будут отслеживать состояние асфальта, сцепление колёс и погодные условия. Такая информация позволит водителям и автопилотам заранее избегать опасных участков. Параллельно разрабатываются самовосстанавливающиеся материалы, светящаяся разметка и покрытия с солнечными панелями.

К середине XXI века электрокары почти полностью вытеснят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Их зарядка станет делом нескольких минут, а дорожное полотно и парковки будут оснащены беспроводной индукционной зарядкой. Машина сможет не только получать энергию, но и возвращать её в сеть, превращаясь в мобильный аккумулятор.

К 2040 году на дорогах появятся полностью автономные автомобили, которым не нужны ни руль, ни педали. Они будут общаться друг с другом и с городской инфраструктурой, избегать пробок и аварий. Это приведёт к сокращению ДТП почти на 90% и изменит города: парковки и стоянки уступят место паркам, велодорожкам и жилым кварталам.

При этом встанут новые вызовы: кибербезопасность, модернизация инфраструктуры и этические вопросы — от защиты данных до того, кто отвечает за ДТП без водителя.

Эксперты уверены: руль в ближайшие десятилетия действительно может стать музейным экспонатом, а поездка превратится в комфортную часть повседневной жизни.

Фото: unsplash (Iván Díaz)