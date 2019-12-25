Петербургские ученые выяснили одну из причин тяжелого течения коронавируса

Речь идет о крови, сосудах и факторе Виллебранда.

Тяжелое течение коронавируса может быть связано с фактором Виллебранда, одним из компонентов системы свертывания крови. Такую гипотезу выдвинула старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов СПбГУ Анна Аксёнова, рассказали в пресс-службе вуза.

Аксенова полагает, что размножение вируса способствует развитию едва заметных повреждений на стенках сосудов, на которые организм отвечает выбросом фактора Виллебранда (ФВ) в кровь. Так организм пытается залатать возможные пробоины, но одновременно с этим повышает риск тромбозов, что и становится причиной для большой части смертельных случаев от COVID-19.

Разное течение болезни у людей различного возраста и состояния здоровья может зависеть от уровня ФВ в крови, именно поэтому кто-то незаметно переносит болезнь на ногах, а кто-то нуждается в подключении к ИВЛ. Аксенова отмечает, что наиболее низкие значения уровня ФВ могут быть связаны с наследственным заболеванием крови, к тому же, уровень ФВ зависит от группы крови

Этот белок синтезируется в эндотелиальных клетках и тромбоцитах, а его главная функция — формировать каркас для крепления тромбоцитов. Сегодня то, каким образом в крови регулируется уровень фактора Виллебранда, еще не до конца изучено, но известно, что в клетках эндотелия сосудов он хранится в специальных органеллах, где накапливается в виде мультимеров. Анна Аксенова

Есть версия, что коронавирус способен вызывать локальное воспаление стенок сосудов и капилляров, а это выбрасывает в кровь больше фактора Виллебранда. Ученый отметила, что препарат хлорохин для лечения малярии эффективен при коронавирусе, поскольку регулирует секрецию ФВ.

Тем временем, в Петербурге от коронавируса скончался еще 31 пациент.

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