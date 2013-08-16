Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в октябре?

Piter.TV делится актуальной информацией по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Путешествия по миру все еще сопряжены с проблемами закрытых границ и строгих ограничений. В одни страны можно летать уже спокойно, в другие не получается попасть с самого начала пандемии коронавируса. Piter.TV выяснил, как обстоят дела с поездками по любимым петербуржцами направлениям в октябре: получится ли побывать в Финляндии и Прибалтике, стоит ли искать билеты в Грузию или Египет. Подробнее – в этом материале.

Финляндия

Петербургская соседка по-прежнему держит туристическую оборону – россиянам путь туда закрыт. Страна продлила ограничения до 24 октября, приехать в Финляндию могут только финны с членами семей, военнослужащие, граждане с видом на жительство в Суоми, граждане стран ЕС и Шенгенской зоны, а также граждане, привитые зарубежными вакцинами. К сожалению, ни один российский препарат финны не признают.

Прибалтика

Если у вас есть действующая шенгенская виза и международный сертификат о пройденной вакцинации "Спутником V", можете смело искать билеты в Эстонию. После введения второй дозы вакцины должно пройти как минимум три недели – только после этого срока можно приехать в страну.

В целом, Эстония пока не считает туризм весомой причиной для поездки, но для вакцинированных путешественников делаются послабления. Всем въезжающим туристам нужно также заполнять специальную анкету. Свободный доступ в Эстонию есть у самих эстонцев с семьями, дипломатов, граждан стран ЕС и Шенгенской зоны, студентов местных университетов.

Строить планы на Латвию все еще не стоит – страна закрыта для россиян. Попасть туда можно гражданам и жителям Латвии с семьями, гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, а также гражданам стран определенного перечня (в нем есть, например, Азербайджан и Украина, но нет России). Въезжать разрешают вакцинированным людям с заполненной туристической анкетой, но Латвия, как и Финляндия, признает только зарубежные препараты (Moderna, Janssen, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac, Sinopharm).

Аналогично обстоит ситуация с Литвой, где все еще не жалуют россиян и российские вакцины. Въезд в Литву доступен для местных, для граждан определенного перечня стран, граждан, вакцинированных зарубежными препаратами, а также студенты, моряки-купцы, сотрудники НАТО с членами семей. Прибывающим в страну путешественникам нужно заполнять анкету.

Швеция

Швеция, как мы рассказывали в сентябре, не собирается пускать российских туристов как минимум до 31 октября. За месяц эти ограничения никак не ослабились: путь в Швецию открыт для тех, кто вакцинирован зарубежными препаратами, граждан стран ЕС и Шенгенской зоны, студентов, моряков-купцов и военнослужащих.

Белоруссия

Для поездки в Минск или Витебск на выходные петербуржцам понадобится только свежий ПЦР-тест, условия въезда в Белоруссии не ужесточали с прошлого месяца. Также на сайте Госпогранкомитета страны говорится о возможности приехать с действующим сертификатом о пройденной вакцинации – в этом случае туристу не понадобится ни ПЦР-тест, ни самоизоляция, если он прибыл из эпидемиологически неблагополучной страны. Курс вакцинации нужно пройти в срок от 1 до 12 месяцев до момента прибытия в Белоруссию. Информации о разрешенных вакцинах на сайте нет, однако белорусы проводят процедуру российским "Спутником V", а значит точно лояльны к привитым этим препаратом туристам.

Венгрия

Попасть в Венгрию сейчас довольно просто: на руках нужно иметь либо свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом (на венгерском или английском языках), либо сертификат переболевшего коронавирусом, либо международный сертификат о пройденной вакцинации. Венгры признают "Спутник V" и ряд зарубежных препаратов, последняя доза должна быть сделана минимум за 14 дней до вылета в Венгрию.

Свободно въехать в страну смогут также дипломаты, граждане с видом на жительство в Венгрии, граждане с визой D, выданной страной.

Грузия

Грузия по-прежнему гостеприимно принимает россиян, для въезда понадобится сертификат о пройденной вакцинации на грузинском, английском или русском языках (грузины признают все препараты) или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. После введения второй дозы вакцины путешественникам необходимо подождать минимум 14 дней перед прилетом в Грузию. Во втором случае добавляется небольшая сложность: туристам с тестом придется сделать повторный ПЦР на третий день пребывания в стране. Кроме того, невакцинированным путешественникам нужно еще и заполнять анкету.

Турция

Отдохнуть в этой южной стране сейчас тоже довольно просто – для въезда понадобится ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, экспресс-тест на антиген или же международный сертификат вакцинации. Турки лояльны ко всем вакцинам, завершить курс вакцинации нужно минимум за 14 дней до прилета в страну. Также перед вылетом нужно будет заполнить анкету.

Если в предыдущие две недели вы успели посетить страну, которую Турция считает эпидемиологически неблагополучной, требования к вам ужесточатся. Придется сесть на самоизоляцию и сдать несколько ПЦР-тестов, даже если вы привиты.

Египет и Кипр

Традиционные направления для ленивого отпуска стали особенно популярными у петербуржцев за последний месяц. Горожане продолжают приобретать билеты в теплые страны на октябрь и грядущий ноябрь, поскольку попасть в Египет и Кипр сейчас не составляет больших проблем. В Египте радушно встречают россиян с международным сертификатом вакцинации (допускается прививка "Спутником V" или зарубежными препаратами), оформленным на арабском, французском или английском языке. Получить вторую дозу вакцины необходимо минимум за 14 дней до вылета. Вместо сертификата можно предоставить свежий ПЦР-тест.

Кипр тоже разрешил въезд вакцинированным или переболевшими в последние 180 дней перед вылетом россиянам, в течение 48 часов до прибытия в страну туристам необходимо заполнить специальную форму и загрузить туда электронный вариант сертификата. Непривитым путешественникам понадобится ПЦР-тест, кроме того, повторный тест потребуется сделать на седьмой день отпуска на Кипре.

Куда еще можно?

Для путешествующих петербуржцев по-прежнему открыта вся Россия. Перед поездками стоит только разузнать, насколько строги правила ношения масок и посещения общественных мест в том или ином регионе.

Зарубежные локации понемногу открываются для россиян: к списку туристических направлений с 15 октября добавится Индия, которая совсем недавно считалась одной из самых неблагополучных по ковиду стран. Уже добавились к перечню Дания, Перу, ЮАР, Новая Зеландия. Увеличивается количество рейсов в Испанию, ОАЭ, Японию, на Шри-Ланку и ряд других стран. Весь список открытых для россиян государств оставим ниже.

Будьте внимательны: открытый статус страны еще не означает, что она разрешает полноценные поездки с целью туризма. Обязательно ознакомьтесь с актуальной информацией о въезде для путешественников на официальных сайтах правительства страны и министерства здравоохранения. Поможет также информация консульств и посольств.

При подготовке материала использовалась информация с ресурсов iatatravelcentre.com, aviasales.ru, skyscanner.ru, официальных порталов правительств вышеперечисленных стран.

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels; скриншоты skyscanner.ru