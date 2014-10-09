Названы популярные у петербуржцев направления на осенние каникулы

Для отдыха жители Северной столицы чаще всего выбирают Египет и Турцию.

Эксперт по туризму Сафия Магомедова назвала самые популярные направления у петербуржцев для отдыха на осенних каникулах. Чаще всего горожане выбирают Египет и Турцию. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, Египет и Турция сохраняют лидирующие позиции благодаря непродолжительному времени перелета, а также питанию по системе "Все включено" и большим территориям при отеле с развитой инфраструктурой.

По стоимости путевки в Турцию оказались дешевле, чем в Египет. Так, семье с одним ребенком поездка на 10 дней в 5-звездочный отель обойдется в среднем в 130-150 тысяч рублей.

Еще одним популярным направлением у жителей Северной столицы является Кипр. Разбег цен на туры с учетом включенных в путевку завтраков и ужинов варьируется от 120 до 140 тысяч рублей.

Ранее петербуржцам рассказали о самых дешевых ж/д направлениях в октябре.

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