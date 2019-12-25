Петербуржцам рассказали о самых дешевых ж/д направлениях в октябре

Дешевле всего обойдется поездка из Петербурга в Москву.

Специалисты сервиса Туту.ру подготовили список самых бюджетных ж/д направлений для петербуржцев и москвичей на октябрь. В него вошли 48 направлений, кроме городов Московской и Ленинградской области.

В тройку самых бюджетных рейсов из Петербурга попали станции Новгородской области, а именно Чудово, Малая Вишера и Окуловка. Билет в эти населенные пункты будет стоить в среднем 409-533 рублей.

Далее следует город в Республике Карелия Лахденпохья, куда можно съездить из Петербурга за 663 рубля. В рейтинге также есть еще два города в Карелии: Сортавала и Кондопога.

Уехать из Москвы менее чем за тысячу рублей можно по нескольким направлениям. В частности, дешевые билеты можно купить в Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Смоленскую, Ярославскую, Тверскую, Орловскую, Ивановскую, Тульскую и Владимирскую области. Однако самой дешевой окажется поездка в Кольчугино – 320 рублей. На втором месте Переславль-Залесский – 362 рубля. Топ-3 завершает город Струнино – 384 рубля в одну сторону.

Ранее петербуржец проехал 3,3 тысячи километров на инвалидном велосипеде из Грязи в Князи.

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