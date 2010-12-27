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Российский турист умер во время купания в море на Гоа
Сегодня, 12:43
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MShaffter

Российский турист умер во время купания в море на Гоа

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Появились подробности гибели туриста из России на Гоа.

 

Турист из России погиб в море на Гоа в минувшее воскресенье.

Сообщается, что трагедия произошла накануне вечером, 17 ноября, на одном из пляжей Гоа. Супруга 64-летнего россиянина забеспокоилась из-за долгого отсутствия супруга, который вечером пошел в море искупаться. Она сообщила, что ее муж очень хорошо плавает.

Спасатели на гидроцикле вскоре нашли тело мужчины в 50 метрах от берега и доставили его на сушу. К этому времени россиянин был уже мертв. По предварительным данным, у мужчины случился инсульт.

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Фото: pixabay.com

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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