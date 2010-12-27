Российский турист умер во время купания в море на Гоа

Появились подробности гибели туриста из России на Гоа.

Турист из России погиб в море на Гоа в минувшее воскресенье.

Сообщается, что трагедия произошла накануне вечером, 17 ноября, на одном из пляжей Гоа. Супруга 64-летнего россиянина забеспокоилась из-за долгого отсутствия супруга, который вечером пошел в море искупаться. Она сообщила, что ее муж очень хорошо плавает.

Спасатели на гидроцикле вскоре нашли тело мужчины в 50 метрах от берега и доставили его на сушу. К этому времени россиянин был уже мертв. По предварительным данным, у мужчины случился инсульт.

Ранее:В Подмосковье ФСБ накрыла крупную нарколабораторию (видео)

Фото: pixabay.com