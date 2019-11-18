В Подмосковье ФСБ накрыла крупную нарколабораторию

Преступную деятельность по изготовлению наркотиков вели граждане России и Украины.

В Московской области выявлена и прикрыта нарколаборатория, где производились наркотические веществ для продажи через интернет.

ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает, что в Подмосковье выявлена и ликвидирована нарколаборатория по производству наркотиков в крупном размере. Лабораторию по изготовлению синтетических наркотических средств организовали совместно граждане Украины и России.

С поличным были задержаны три наркоторговца. При них в ходе обыска было найдено 41 кг наркотика и не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, а также оборудование для производства наркотиков и химические реактивы.

СУ ФСБ России в отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело по статье "производство наркотических средств в особо крупном размере". Задержанные находятся под стражей.

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Видео: ЦОС ФСБ РФ