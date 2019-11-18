В Москве загорелся склад с газовым оборудованием в автосервисе

На данный момент пожар на площади 600 квадратных метров уже ликвидирован.

Сегодня утром, 18 ноября, в Москве загорелся склад с газовым оборудованием автосервиса.

МЧС РФ по г.Москва сообщает, что сигнал о возгорании на улице ул. Маршала Прошлякова, дом 20 поступил в 9 часов 39 минут. На место происшествия выехали спасатели. На месте ЧП наблюдалось открытое горение на складе автосервиса на площади 600 квадратных метров. В 10 часов 43 минуты пожар был локализован, а в 10 часов 58 минут был полностью потушен.

В ликвидации пожара принимали 22 единицы спецтехники и 60 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало, выбросов вредных веществ не зафиксировано.

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