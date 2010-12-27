В Саратовской области при обрушении частного дома пострадали маленький ребенок и трое взрослых

По предварительной версией причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

Утром 17 ноября в Энгельском районе из-за взрыва рухнул частный жилой дом.

Следственные органы СК РФ по Саратовской области сообщают, что в 8.40 в воскресенье семья с полуторагодовалым ребенком вернулись домой. Люди зашли в дом, включили свет и произошел взрыв. В результате дом полностью обрушился. Все члены семьи, взрослые 1993, 1989 и 1966 годов рождения и 1,5-годовалый малыш пострадали и были госпитализированы в больницу.

По данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Был проведен осмотр места происшествия, выполняются все необходимые мероприятия для установления всех причин ЧП. По предварительным данным, взрыв с последующим обрушением произошел из-за взрыва бытового газа.

Сегодня ранее: В Вольске под Саратовом из Волги выловили тело женщины с ножевыми ранениями.

Фото: СУ СК РФ по России