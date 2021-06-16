  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Туман окутает Петербург 13 и 14 августа
Сегодня, 12:53
148
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Туман окутает Петербург 13 и 14 августа

0 0

Серая пелена спадет утром 14 августа.

В Петербурге ожидается  ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночные часы с 13 на 14 августа местами ожидается туман. Водителей призвали соблюдать осторожность, не превышать скорость и держать дистанцию между автомобилями. 

Во вторник влияние тыловой части ушедшего циклона на погоду Северной столицы будет ослабевать. Облаков в небе станет меньше, кратковременные дожди пройдут лишь местами, а солнечные лучи смогут лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы. 

Ранее мы писали, что в  Ленобласти 13 августа пройдут кратковременные дожди.

Фото: Pxhere

                  
 

Теги: мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии