Туман окутает Петербург 13 и 14 августа

Серая пелена спадет утром 14 августа.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночные часы с 13 на 14 августа местами ожидается туман. Водителей призвали соблюдать осторожность, не превышать скорость и держать дистанцию между автомобилями.

Во вторник влияние тыловой части ушедшего циклона на погоду Северной столицы будет ослабевать. Облаков в небе станет меньше, кратковременные дожди пройдут лишь местами, а солнечные лучи смогут лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 13 августа пройдут кратковременные дожди.

Фото: Pxhere



