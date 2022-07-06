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В Ленобласти 13 августа пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 14:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 13 августа пройдут кратковременные дожди

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Днём +19...+24 градуса.

В Ленинградской области во вторник, 13 августа, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ночью и утром возможен туман, днём – гроза. Ветер северный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС

Теги: август, дожди
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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