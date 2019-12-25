В Петербурге 13 августа солнечные лучи смогут лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы

Кратковременные дожди пройдут лишь местами.

Во вторник влияние тыловой части ушедшего циклона на погоду Северной столицы будет ослабевать. Облаков в небе станет меньше, кратковременные дожди пройдут лишь местами, а солнечные лучи смогут лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 13 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду обойдётся без осадков и +23…+25 градусов.

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Фото: Piter.tv