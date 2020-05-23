Утром 27 августа Северную столицу окутал туман

Жителей предупредили о скоплении воды в воздухе заранее.

Плотный туман окутал Петербург утром 27 августа. Фото природного явления разместили в tg-канале "Погода от шефа".

Напомним, что еще 26 августа сотрудники МЧС предупредили жителей о скоплении воды в воздухе. Видимость составляла эти утром всего 500 метров.

27 августа в Санкт-Петербурге ночью и в утренние часы местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.tv: в последнюю субботу лета в Петербурге будет стоять жара.

Фото: Телеграм / Погода от шефа