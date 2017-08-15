В последнюю субботу лета в Петербурге будет стоять жара

Столбики термометров покажут +27 градусов.

Сегодня, 27 августа, в Петербурге ожидается солнечная и теплая погода. Об этом сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Северо-западная периферия антициклона принесет в город кратковременные дожди. Ветры южных румбов станут причиной жары, которая вернется в Северную столицу. Столбики термометров покажут +27 градусов в Петербурге. В Ленобласти потеплеет до +29 градусов. Подует юго-восточный ветер. Его порывы будут достигать 8 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье в городе тоже ожидается зной. Воздух прогреется до +30 градусов.

Ранее на Piter.tv: на выходных петербуржцам добавят электричек на Финляндском вокзале.

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