На выходных петербуржцам добавят электричек на Финляндском вокзале

Дополнительные "Ласточки" помогут освободить душные вагоны от столпотворения.

С 26 по 28 августа на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги добавят дополнительные "Ласточки". Об этом рассказали в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Это сделали потому, что на выходных предстоит жаркая погода – до 30 градусов тепла. Дополнительные "Ласточки" помогут освободить душные вагоны от столпотворения. В пятницу запустят две пару поездов между городом на Неве и Белоостровом, а также одну пару — между Петербургом и Зеленогорском.

Пассажирам порекомендовали покупать билеты в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички". Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте пригородной пассажирской компании.

Фото: Piter.tv

