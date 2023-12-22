Судя по всему, решение стало прямым последствием военных переворотов в этих государствах.

Нигер, Мали и Буркина-Фасо вышли из состава Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS, ЭКОВАС). Свое решение дипломатические ведомства этих государств объяснили "огромным разочарованием" в деятельности международной структуры.

После 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с большим сожалением, горечью и огромным разочарованием отмечают, что Организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и от панафриканизма. Более того, ЭКОВАС под влиянием иностранных держав, предавших свои основополагающие принципы, стало угрозой для своих государств-членов и населения, счастье которого оно должно обеспечить

Заявление Буркина-Фасо, Мали и Нигера

Лидеры стран заявили, что ЭКОВАС не помогало им в борьбе с проблемами, а когда их государства "решили взять свою судьбу в свои руки", то организация ввела санкции против них, тем самым заняв "иррациональную и неприемлемую позицию". Отметим, что осенью 2023-го Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию, которой учреждается Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны.

Ранее мы писали, что дипломаты из недружественных стран почтили память жертв блокады Ленинграда.

Фото: Kandinsky 3.0