ипломаты из Германии, США и Великобритании посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жертв нацистской блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба США в Москве. Не помешал участию в траурных мероприятиях и статус недружественных государств РФ, введенный Россией более года назад.

В мероприятии приняла участие заместитель главы дипмиссии США Стефани Холмс и другие иностранные делегаты. Участники мероприятия отметили мужество и стойкость жителей осажденного города, которые противостояли противнику, защищая свой дом и семью.

Нет более стойкого защитника, чем тот, кто вынужден защищать свой дом и свою семью подчеркнула пресс-служба посольства США

Ранее мы писали, что Владимир Путин выступил с речью на концерте к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Kandinsky 3.0