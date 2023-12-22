Владимир Путин выступил с речью на концерте к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Глава государства назвал снятие блокады одной из самых трагических и триумфальных страниц в истории России и всего мира.

Владимир Путин открыл в Петербурге концерт-реквием, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда. Мероприятие проходит в эти часы на территории Газпром-арены. Глава государства обратился к зрителям с торжественной речью.

Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской нацисткой осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны и всего мира. 872 дня Ленинград был в блокадном кольце. Пульсом города стал метроном, а его сердцем – люди, которые, не смотря на все испытания, продолжали трудиться, бороться ради спасения города, родной станы, ради победы. Владимир Путин, президент Российской Федерации

В память о всех жертвах немецко-фашистских захватчиков и стойкости блокадного города Владимир Путин объявил минуту молчания. Отметим, что после него к зрителям с речью обратился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Видео: Piter.TV