Нигерский генерал Ибро призвал готовиться к войне с Францией

Генерал Вооруженных Сил Нигера Амаду Ибро призвал население страны готовиться к вероятной войне с Францией. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.
Ибро выступил 11 февраля на митинге на стадионе в Ниамее, столице республики. По его словам, Франция собирается начать войну с Нигером. Он обвинил Париж в стремлении дестабилизировать страну.
Знайте, мы собираемся воевать с Францией. Раньше мы не воевали, но теперь собираемся воевать.
Амаду Ибро, генерал ВС Нигера
Отметим, что в 2024 году группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума от власти. Сейчас страной управляет Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
Ранее мы сообщали, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Международного уголовного суда.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все