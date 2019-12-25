Нигерский генерал Ибро призвал готовиться к войне с Францией

Он обвинил Париж в стремлении дестабилизировать страну.

Генерал Вооруженных Сил Нигера Амаду Ибро призвал население страны готовиться к вероятной войне с Францией. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.

Ибро выступил 11 февраля на митинге на стадионе в Ниамее, столице республики. По его словам, Франция собирается начать войну с Нигером. Он обвинил Париж в стремлении дестабилизировать страну.

Знайте, мы собираемся воевать с Францией. Раньше мы не воевали, но теперь собираемся воевать. Амаду Ибро, генерал ВС Нигера

Отметим, что в 2024 году группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума от власти. Сейчас страной управляет Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

Ранее мы сообщали, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Международного уголовного суда.

