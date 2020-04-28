На YouTube представили русский трейлер сериала "Великая"

Критики призвали не ждать от сериала полностью достоверных исторических событий.

В Сети появился трейлер сериала "Великая", который рассказывает о жизни Екатерины II. Главные роли сыграли Эль Фаннинг и Николас Холт. За пять дней трейлер нового сериала посмотрели почти 9 миллионов человек.

Сценаристом и режиссером выступил обладатель "Оскара" Тони МакНамара. В автобиографической ленте идет речь об отношениях императора Петра III и его жены, которая со временем разочаровалась в своем супруге.

Критики призвали не ждать от сериала полностью достоверных исторических событий. Сериал выйдет на платформе Hulu 15 мая.

Во втором сезоне "Ведьмака" расскажут о двух злых персонажах.

Видео: YouTube/ more tv