В сети появился первый полный трейлер фильма "Джокер"

В роли врага Бэтмена снялся незабываемый Хоакин Феникс.

Только сегодня утром кинокомпания Warner Brothers опубликовала в сети первый постер фильма о суперзлодее из вселенной DC Сomics Джокере. А уже сейчас появился первый полноценный трейлер фильма.

В фильме рассказывается о том, как из клоуна, от которого все отвернулись, Артур Флэк сходит с ума и превращается в злобного Джокера, самого ужасного злодея из вселенной DC. Главную роль Джокера сыграл Хоакин Феникс.

Кроме него в фильме снимались Зази Битц, Роберт Де Ниро, Брайан Колен, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой и другие не менее известные актуеры.

Видео: Warner Brothers