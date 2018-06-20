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В сети появился первый полный трейлер фильма "Джокер"

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В роли врага Бэтмена снялся незабываемый Хоакин Феникс.

Только сегодня утром кинокомпания Warner Brothers опубликовала в сети первый постер фильма о суперзлодее из вселенной DC Сomics Джокере. А уже сейчас появился первый полноценный трейлер фильма.

В фильме рассказывается о том, как из клоуна, от которого все отвернулись, Артур Флэк  сходит с ума и превращается в злобного Джокера, самого ужасного злодея из вселенной DC. Главную роль Джокера сыграл Хоакин Феникс.

Кроме него в фильме снимались Зази Битц, Роберт Де Ниро, Брайан Колен, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой и другие не менее известные актуеры. 

Видео:  Warner Brothers

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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