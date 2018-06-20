В сети появился первый постер фильма о Джокере

Роль заклятого врага Бэтмена исполнит Хоакин Феникс.

Кинокомпания Warner Brothers опубликовала в сети первый постер фильма о суперзлодее из вселенной DC Сomics Джокере. Роль заклятого врага Бэтмена исполнит Хоакин Феникс.

На постере изображен окровавленный Джокер, который с улыбкой смотрит в небо. На изображении красуется слоган фильма "Надень счастливое лицо" (Put on a happy face).

Кроме того, компания анонсировала выход первого трейлера картины. Он появится в интернете в среду, 3 апреля. На большие экраны "Джокер" выйдет 4 октября 2019 года.

Ранее мы писали, что в сети появился новый трейлер "Мстителей".

Фото, видео: Instagram / toddphillips1