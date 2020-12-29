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Постер фильма "Годзилла против Конга" рассекретил дату выхода трейлера
Сегодня, 12:49
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Alena_Zinovieva

Постер фильма "Годзилла против Конга" рассекретил дату выхода трейлера

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Ролик появится в сети в воскресенье, 24 января.

В сеть выложили постер к фильму "Годзилла против Конга". Он появился в Twitter-аккаунте Legendary.

Авторы поста прикрепили к изображению фразу "Trailer Sunday", из чего поклонники сделали вывод, что трейлер фильма появится в ближайшее воскресенье, 24 января.

Режиссерское кресло картины занял Адам Вингард. Организация "Монарх", отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Череп. Люди пытаются раскрыть тайну происхождения титанов. Однако кроме "Монарха" есть и другие люди, они хотят уничтожить всех существ – плохих и хороших.

В фильме снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Кайл Чендлер и др. Премьера запланирована на 26 марта 2021 года.

Ранее мы писали, что мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли.

Фото: Twitter / Legendary

Теги: годзилла против конга, постер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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