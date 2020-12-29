Постер фильма "Годзилла против Конга" рассекретил дату выхода трейлера

В сеть выложили постер к фильму "Годзилла против Конга". Он появился в Twitter-аккаунте Legendary.
Авторы поста прикрепили к изображению фразу "Trailer Sunday", из чего поклонники сделали вывод, что трейлер фильма появится в ближайшее воскресенье, 24 января.
Режиссерское кресло картины занял Адам Вингард. Организация "Монарх", отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Череп. Люди пытаются раскрыть тайну происхождения титанов. Однако кроме "Монарха" есть и другие люди, они хотят уничтожить всех существ – плохих и хороших.
В фильме снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Кайл Чендлер и др. Премьера запланирована на 26 марта 2021 года.
Ранее мы писали, что мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли.
Фото: Twitter / Legendary
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