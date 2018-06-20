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В сети появился новый трейлер "Мстителей"

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Премьера картины запланирована на 29 апреля.

Во вторник, 2 апреля, в сети появился новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик опубликован на канале Marvel Entertainment.

Помимо главных героев предстоящего блокбастера, в видео показали и главного антагониста – Таноса, с которым мстителям предстоит вновь сразиться, чтобы защитить мир от его разрушительных действий. В предыдущей части он превратил в пепел половину мира с помощью Перчатки Бесконечности.

Продолжительность ленты составит три часа, что делает ее самой длинной среди всех фильмов Marvel. Премьера картины запланирована на 29 апреля.
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Видео: Marvel Entertainment

Теги: мстители финал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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