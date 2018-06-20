Последних "Мстителей" покажут на ММКФ

ММКФ пройдет в столице с 18 по 25 апреля.

Премьерный показ нового фильма киновселенной Marvel "Мстители. Финал" пройдет 23 апреля на Московском международном кинофестивале. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на директора ММКФ Кирилл Разлогов.

В этой части супергероям предстоит любой ценой остановить злодея Таноса, который превратил в пепел половину мира с помощью Перчатки Бесконечности. Продолжительность ленты составляет три часа, что делает ее самой длинной среди всех фильмов Marvel.

Премьера фильма в России намечена на 29 апреля. ММКФ пройдет в столице с 18 по 25 апреля.

Ранее на Piter.TV: Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс

Видео: Disney