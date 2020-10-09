"Блокадный дневник" Зайцева получил главный приз ММКФ

Сценарий для фильма написан по мотивам произведений Даниила Гранина, Ольги Берггольц и дневникам блокадников.

Вечером 8 октября в Москве состоялась церемония награждения победителей Международного московского кинофестиваля (ММКФ). Главный приз "Золотого Святого Георгия" получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Награду вручил председатель жюри ММКФ Тимур Бекмамбетов. Об этом пишут РИА Новости.

Сценарий для фильма написан по мотивам произведений Даниила Гранина, Ольги Берггольц и дневникам блокадников. Действие разворачивается в феврале 1942 года. Сюжет рассказывает о первой, самой тяжелой блокадной зиме.

Молодая женщина Ольга идет пешком через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода. Героиня хочет в последний раз увидеть папу и проститься с ним.

Этот фильм является блокадной Одиссеей. Вместе с Ольгой зрители проходят через весь город, встречаются с разными людьми, попадают в сложные ситуации и видят, в каком состоянии находился Ленинград и его жители в то тяжелое время.

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Видео: YouTube / HD Трейлеры