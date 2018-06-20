Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс

Постановщику было 68 лет.

На 69-ом году жизни скончался режиссер Вадим Гемс. Об это сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причины смерти не разглашаются. Дата прощания с постановщиком пока неизвестна.

Приносим соболезнования родным и близким Вадима Васильевича.

– сообщили в Союзе Кинемотографистов

Вадим Гемс родилась 3 ноября 1950 года в Ялте. В 1972 году он окончил Крымское культпросветучилище и позднее поступил в Московский государственный институт культуры. В 1983 он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Под его руководством были сняты такие картины, как "Стару-ха-pмса" "Карусельщик", "Ираклий Андроников о русских тройках", "Кочерга" и другие. Он также снялся в 20 фильмах в качестве актера.

Помимо работы в кино он два год возглавлял Театр-мастерскую театрального искусства в Ялте, был директором Всесоюзного объединения молодых кинематографистов . Занимал должность постановщика шоу-программ в Москве.

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