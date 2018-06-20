The Rolling Stones уже отложила концертный тур по городам США и Канады.

В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что Мику Джаггеру проведут операцию на сердце. Об этом сообщил новостной портал Drudge Report.

Так, операция 75-летнему вокалисту рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру по замене искусственного сердечного клапана должна быть проведена на этой неделе.

Как оказалось, The Rolling Stones отложили концертный тур по городам США и Канады. Однако, как передает портал, после полного восстановления Джаггер снова выйдет на сцену.

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