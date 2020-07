The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года

Эта композиция будет включена в сборник Goat’s Head Soup, который должен выйти в сентябре.

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила песню Scarlet, записанную в 1974 году. Этот трек никогда не публиковался раньше. Об этом говорится в заявлении The Rolling Stones в Twitter.

В записи принимал участие гитарист из Led Zeppelin Джимми Пейдж, а также бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith. Песня Scarlet будет включена в сборник Goat"s Head Soup, который должен выйти в сентябре.

По словам гитариста рок-группы Кита Ричардса, изначально композиция не задумывалась как самостоятельный трек. Однако "получилось хорошо", и музыканты решили включить ее в новый сборник.

The Rolling Stones была создана в 1962 году Китом Ричардзом и Миком Джаггером. Долгое время музыкальный коллектив соперничал по популярности с The Beatles. The Rolling Stones включена в зал славы рок-н-ролла.

Видео: Twitter / The Rolling Stones