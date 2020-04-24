The Rolling Stones посвятили коронавирусу песню

Новый сингл был частично записан в условиях самоизоляции.

Знаменитая британская рок-группа The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл. Песня под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") была частично записана в условиях самоизоляции. Об этом сообщил вокалист Мик Джаггер на своей странице в Twitter.

"Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции … (Песня – прим. Ред.) называется "Living in a Ghost Town". Мы надеемся, что она вам понравится", - заявил Джаггер.

Новый сингл написал Мик Джаггер совместно с Китом Ричардсом более года назад. Позже из-за пандемии коронавируса текст песни был немного изменен. В клипе, появившемся на YouTube-канале группы, показаны опустевшие улице Лондона, безлюдное метро и одиноко стоящие достопримечательности города.

На счету The Rolling Stones более 20 студийных альбомов. Их общемировой тираж составляет более 250 млн экземпляров. 200 млн пластинок были проданы в США. В 1989 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняла четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Ранее мы писали, что в новом сезоне "Простоквашино" Шарика озвучил Павел Деревянко.

Видео: Twitter / Mick Jagger, YouTube / The Rolling Stones