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В новом сезоне "Простоквашино" Шарика озвучил Павел Деревянко

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Также Шарик заговорит новым голосом уже в конце первого сезона.

Пес Шарик в новом сезоне мультфильма "Простоквашино" заговорит голосом актера Павла Деревянко. Его голосом пес заговорит уже в последней серии первого сезона под названием "Доить или не доить". Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильм".

Серия уже появилась на YouTube. По сюжету, няня Маргарита Егоровна участвует в поэтическом конкурсе, главный приз в котором – поездка в Англию.

Студия начала выкладывать новые серии мультфильма весной 2018 года. А в конце мая того же года появился официальный канал на YouTube.

"Союзмультфильм" назвал самые популярные мультфильмы на карантине.

Видео: YouTube/ Союзмультфильм

 

Теги: павел деревянко, простоквашино, союзмультфильм, шарик
Категории: Лента новостей,

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