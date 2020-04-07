Россияне на самоизоляции посмотрели проектов студии на 4 млн часов.

"Союзмультфильм" назвал самые популярные мультфильмы на карантине. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу мультипликационной компании. Эксперты рассказали, что в дни самоизоляции популярностью пользователей YouTube пользуются "Простоквашино" и "Оранжевая корова". Именно эти проекты киностудии чаще всего смотрели россияне за последние недели.

В пресс-службе компании отметили, что суммарное количество просмотров серий и сборников о жителях деревни Простоквашино достигло 5 миллионов. "Оранжевую корову" посмотрели около двух миллионов раз. Также большое количество просмотров зафиксировано на таких мультфильмах как "Хочу жить в зоопарке", сборниках мультфильмов "Ну, погоди!" и "Даша и людоед".

За последние две недели пользователи видеоплатформы посмотрели проектов студии на 4 млн часов.

"Мосфильм" запустит собственный телеканал.

Видео и фото: Youtube/ Союзмультфильм