"Мосфильм" запустит собственный телеканал

Прежде всего, на нем будут показывать фильмы, произведенные киностудией.

Киностудия "Мосфильм" запускает собственный неэфирный тематический телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция". Трансляция популярных фильмов, произведенных студией, начнется 1 сентября. Соответствующее соглашение подписано с компанией "Цифровое телевидение" (ЦТ), пишут "Ведомости".

Канал войдет в состав холдинга ВГТРК и "Ростелекома", который уже управляет 19 тематическими каналами. Среди них канал "Мульт", а также медицинский "Доктор". Эксклюзивные права на трансляцию фильмов получило ЦТ.

Основу сетки нового телеканала составят более 1000 кинокартин производства "Мосфильма". Эта вся библиотека киноконцерна, которая включает в себя "золотую коллекцию" – "Ирония судьбы, или С легким паром", "Девчата", "Служебный роман" и др.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" запустил онлайн-марафон авторских короткометражек.

Фото: кадр из фильма "Девчата", 1962 год