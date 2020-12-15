Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Музыкант умер в одной из больниц Лондона.

На 81-году жизни скончался барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс.

С заявлением о смерти Уоттса выступил его представитель в Лондоне Бернард Доэрти. Он сказал журналистам, что музыкант был "любимым мужем, отцом, дедушкой и одним из величайших барабанщиков своего поколения". Также в заявлении упоминаются его семья, близкие друзья и участники коллектива. Как отметил Доэрти, для них это трудное время.

Напомним, что Уоттс пропустил гастроли группы. Известно, что музыкант восстанавливался после медицинской процедуры в одной из больниц Лондона. Каким недугом был болен Уоттс не уточнялось. Известно, что в 2004 году медики диагностировали у него рак горла.

В 2016 году Уоттс занял 12 место в списке "100 Величайших барабанщиков всех времен" по версии журнала Rolling Stone и попал в рейтинг 50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock, заняв там 10 место.

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Фото: Telegram / @stormdaily