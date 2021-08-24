Вышел трейлер документального сериала о Билли Миллигане

У него насчитали 24 альтернативные личности.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер документального сериала о Билли Миллигане. В 1970-х гг. он совершил серию ограблений и изнасилований. Адвокаты настаивали на том, что мужчина невменяем – у него насчитали 24 альтернативные личности. Именно они совершали преступления против закона.

По решению суда Миллигана отправили в психиатрическую лечебницу, в которой он провел десять лет. Историю Билли узнал весь мир после выхода документального романа Дэниеля Киза "Таинственная история Билли Миллигана".

В сериале Netflix зрителям покажут уникальные архивные кадры допросов, фрагменты новостей и интервью с докторами, полицейскими и знакомыми Миллигана. Премьера запланирована на 22 сентября.

Ранее Netflix анонсировал 42 премьеры до конца 2021 года.

Видео: YouTube / Netflix