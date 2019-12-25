Netflix анонсировал 42 премьеры до конца 2021 года

В частности, до конца года пользователи стрим-сервиса смогут увидеть драму "Сколько стоит жизнь?" и боевик "Виновный".

Стрим-сервис Netflix анонсировал выход 42 новых фильмов до конца 2021 года. Так, 3 сентября состоится премьера биографической драмы "Сколько стоит жизнь?". Главные роли в проекте сыграли Майкл Китон и Стэнли Туччи. Сюжет расскажет о последствиях теракта в Нью-Йорке 11 сентября.

Кроме того, 10 сентября выйдет криминальный боевик "Кейт" с Мэри Элизабет Уинстэд и Вуди Харрельсоном. 24 сентября состоится премьера драмы "Скворец" с Мелиссой Маккарти и Крисом ОʼДаудом.

Еще несколько премьер запланировано на октябрь. В частности, пользователи стрим-сервиса увидят боевик "Виновный" с Джейком Джилленхолом и Полом Дано и "Армию воров".

В ноябре покажут вестерн "Тем больнее падать", мюзикл "Тик-так, бум!", "В синяках" и др.

Хитами декабря станут "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем, новый фильм Паоло Соррентино "Рука бога" и драма "Не смотри вверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. С полным списком премьер можно ознакомиться на Netflix.

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