Группа не выпускала альбомы с новым материалом с 2005 года.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что The Rolling Stones выпустили клип на ранее неизданную песню "Criss Cross". Ролик опубликован на YouTube-канале музыкальной группы.

Новая песня войдет в переизданный альбом 1973 года "Goats Head Soup". Планируется, что эта пластинка выйдет 4 сентября в нескольких вариантах.

Известно, что в максимальном варианте будут представлены четыре пластинки, четыре CD-диска, постеры и футболка.

Ранее мы сообщали о том, что стартовали съемки экранизации видеоигры "Uncharted".

Видео: Youtube/The Rolling Stones