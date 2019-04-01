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The Rolling Stones выпустили клип на ранее неизданную песню "Criss Cross"

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Группа не выпускала альбомы с новым материалом с 2005 года.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что The Rolling Stones выпустили клип на ранее неизданную песню "Criss Cross". Ролик опубликован на YouTube-канале музыкальной группы.

Новая песня войдет в переизданный альбом 1973 года "Goats Head Soup". Планируется, что эта пластинка выйдет 4 сентября в нескольких вариантах.

Известно, что в максимальном варианте будут представлены четыре пластинки, четыре CD-диска, постеры и футболка.

Ранее мы сообщали о том, что стартовали съемки экранизации видеоигры "Uncharted".

Видео: Youtube/The Rolling Stones

 

Теги: the rolling stones
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Музыка,

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