О группе The Rolling Stones снимут художественный сериал

Шоу выйдет на телеканале FX в ближайшие годы.

Компания Left Bank Pictures, которая работает над шоу "Корона" и "Чужестранка", займется производством сериала о группе The Rolling Stones. Об этом сообщило издание Deadline.

Известно, что музыканты уже дали согласие на использование их музыки в сериале. У проекта пока нет названия. Сюжет расскажет историю группы The Rolling Stones с момента основания до 1972 года. Зрители увидят на экране работу над альбомами "Their Satanic Majesties Request", "Beggars Banquet" и др.

Сценарий напишет писатель Ник Хорнби. Планируется выход двух сезонов.

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