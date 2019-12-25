Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы уходящего года

Первые строчки рейтинга заняли "Джентльмены" Гая Ричи, "Перевал Дятлова" и "Ход королевы".

Российские зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Первое место в списке полнометражных картин заняла криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены". Об этом свидетельствуют данные сервиса "Кино Mail.ru".

На втором месте в списке лучших фильмов уходящего года оказался фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод". Тройку лидеров замыкает драма Греты Гервиг "Маленькие женщины". В топ-5 также попали "Зов предков" и "Калашников".

Список лучших российских сериалов возглавил "Перевал Дятлова". Далее следуют "257 причин, чтобы жить" и "Казанова". Зарубежным сериалом года признана драма "Ход королевы". В пятерке также оказались "Защищая Джейкоба", "Мессия", "Чужак" и "И повсюду тлеют пожары".

Актером года россияне назвали Милоша Биковича, актрисой года – Викторию Исакову.

Ранее эксперты проекта "Кино-Театр.Ру" назвали самых популярных российских актеров и актрис 2020 года.

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