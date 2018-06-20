Автор фильма "Ложь Матильды" снова подал иск к Алексею Учителю

На этот раз петербуржца оскорбила цитата режиссера.

В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев снова подал иск к Алексею Учителю. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На этот раз петербуржца оскорбила цитата режиссера, а именно: "Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают".

Истец является автором фильма "Ложь Матильды", направленного против фильма, снятого ответчиком под названием "Матильда". Истец утверждает, что в издании "Комсомольская правда" от 17.07.2017 в статье "Режиссер продал машину, чтобы снять "Ложь Матильды" приведена прямая речь ответчика по поводу лично Алиева и его команды сказано в сообщении

Руслан Алиев требует от Алексея Учителя три миллиона рублей за принесенный вред.

Ранее мы сообщали о том, что В центре Петербурга обнаружили 28 нелегальных торговых точек

Фото: Алексей Учитель/ВК