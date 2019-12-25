Суд не будет рассматривать иск Цоя к режиссеру Алексею Учителю

Александр Цой хочет, чтобы из фильма удалили изображение его отца.

В пятницу, 20 ноября, стало известно, что суд не рассмотрит Александра Цоя к киностудии "Рок" режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, сообщили РИА Новости.

Сын известного музыканта хотел, чтобы изображение его отца удалили из фильма "Цой". В пресс-службе Пресненского суда Москвы пояснили, что в пятницу вынесли определение об оставлении заявления Цоя без движения. Отмечается, что расходы по нотариальному обеспечению доказательств в размере 29080 рублей заявителю никто не покроет.

Напомним, что информация о подаче иска о незаконном использовании изображения Виктора Цоя в фильме "Цой" появилась 16 ноября. Режиссер Алексей Учитель считает иск несправедливым. Он также рассказал, что изображение рок-музыканта присутствует в фильме только в документальных кадрах, снятых ещё при его жизни. В остальном история рассказывает о вымышленных событиях лета 1990 года, которые предшествовали гибели музыканта. Главный герой – водитель того самого "Икаруса".

Ранее мы писали, что сын Виктора Цоя подал в суд на Алексея Учителя, снявшего фильм "Цой".

Фото: КиноПоиск